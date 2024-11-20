Eski Çinli Danışmana Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
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Eski Çinli Danışmana Ömür Boyu Hapis

Zhu Congjiu, rüşvetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, tüm varlıkları devlet hazinesine teslim.

20.11.2024 11:14
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NANCHANG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde eski üst düzey siyasi danışman olarak görev yapan Zhu Congjiu, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Salı günü kararını açıklayan mahkeme, Zhu'nun ömür boyu siyasi haklardan men edilmesine, tüm kişisel mallarına el konulmasına ve tüm yasadışı kazançlarının da geri alınarak devlet hazinesine teslim edilmesine karar verdi.

Ülkenin doğusunda bulunan Jiangxi eyaletinde davaya bakan Ganzhou Orta Halk Mahkemesi, Zhu'nun 2002-2022 yılları arasında üstlendiği çeşitli görevleri kötüye kullanarak şirketlerin borsaya kaydolmaları, finansman kredileri ve iş operasyonları gibi konularda kuruluş ve bireylere fayda sağladığını ve karşılığında doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla 105 milyon yuanın (yaklaşık 14,5 milyon ABD doları) üzerinde rüşvet aldığı belirlendi.

Mahkeme, Zhu'nun eylemlerinin rüşvet alma suçu teşkil ettiğine, suça konu olan miktarın olağanüstü büyük olduğuna ve yasalara göre ağır cezayı gerektirdiğine hükmetti.

Mahkeme, Zhu'nun gözaltına alındıktan sonra itirafta bulunmasını, yasadışı kazançlarını isteyerek iade etmesini ve tüm yasadışı varlık ve gelirlerin tamamen geri alınmış olmasını hafifletici sebep sayarak Zhu'yu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Zhejiang, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Çinli Danışmana Ömür Boyu Hapis - Son Dakika

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