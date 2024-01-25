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Eski Eşi Bıçakladıktan Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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Eski Eşi Bıçakladıktan Sonra İntihar Etti

ESENYURT'ta, eski eşi Muradiye A.'yı bıçaklayan Ömer Avşar, daha sonra evinde kendini asarak intihar etti. Avşar'ın eski eşini bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Avşar intihar etti.

Eski Eşi Bıçakladıktan Sonra İntihar Etti
25.01.2024 - 16:51,  Güncelleme: 16:52
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ESENYURT'ta, eski eşi Muradiye A.'yı bıçaklayan Ömer Avşar, daha sonra evinde kendini asarak intihar etti. Avşar'ın eski eşini bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Avşar, eski eşi Muradiye A.'yı 926. Sokak'ta defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Avşar'ın eski eşini bıçakladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ömer Avşar 904. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki dairesine gelerek kendini asarak yaşamına son verdi. Muradiye A.'nın tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: DHA
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