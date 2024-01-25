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Eski Eşiyle Tartışan Adam Kendini Asarak İntihar Etti - Son Dakika
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Eski Eşiyle Tartışan Adam Kendini Asarak İntihar Etti

Esenyurt'ta, eski eşi Muradiye G.'yi falçatayla yaralayan Ömer Avşar, daha sonra evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Avşar'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı, eski eşinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından Avşar'ın amcası, Avşar'ın yoksulluktan dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini ve ailenin paramparça olduğunu belirtti.

Eski Eşiyle Tartışan Adam Kendini Asarak İntihar Etti
25.01.2024 - 13:16,  Güncelleme: 13:17
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ESENYURT'ta, eski eşi Muradiye G.'yi falçatayla yaralayan Ömer Avşar, daha sonra evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Avşar'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı, eski eşinin tedavisinn ise devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Avşar, işten dönen eski eşi Muradiye G.'yi 926 Sokak'ta bulunan evinin önünde karşıladı. Ardından Avşar, yanında getirdiği falçatayla eski eşini 9 yerinden yaralayarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Muradiye G.'yi ambulansla hastaneye götürdü. O sırada olay yerinden kaçan Ömer Avşar, 904.Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki dairesine gitti. Evinde kalorifer borusuna ip bağlayan Avşar, intihar etti. Avşar'ı dairede hareketsiz şekilde bulan yakınları, bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Ömer Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinden sonra biri 2 buçuk yaşında 4 çocuk babası Ömer Avşar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Ömer Avşar'ın cansız bedeni yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

"TAVUK KESECEK İNSAN DEĞİLDİ"

Ömer Avşar'ın amcası Hacı Avşar, "Dün bir olay nedeniyle intihar etti. Hanımını bıçakladı, kendisi de intihar etti. Bir tavuk bile kesecek insan değildi. Hep bu yoksulluktan. Aile paramparça oldu. Boşanmışlardı. Hazmedemedi boşanmayı hepsi o. Bodrumda intihar etmiş. İp oradaymış, hanımını bıçakladıktan sonra gitmiş kendini asmış. Çocuklar gitmişler eve ama yetişememişler. Şok geçirmişler, dört tane çocuğu vardı üçü kız biri oğlan" dedi.

Kaynak: DHA
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