Eski Savcılar, Ed Martin'e Karşı Bildiri Yayınladı

ABD'de Washington DC'deki Savcılık Ofisinin yaklaşık 100 eski çalışanı ve savcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ofisin başına getirmeyi planladığı Ed Martin'in adaylığına karşı çıkan bildiriye imza attı.

Trump'ın başkanlık görevini devralmasının hemen ardından geçici Washington Eyalet Savcısı olarak atanan Ed Martin'in, bölge savcılık ofisinin başkan adayı olması, tartışmalara konu oldu.

CBC News'in haberine göre bildiri, eski ABD Başkanları Lyndon Johnson'dan Joe Biden yönetimine kadar yaklaşık yetmiş yıl boyunca Washington DC'deki Savcılık Ofisinde görev yapmış eski savcılar tarafından imzalandı.

Bildiride, "Hepimizin adaletin tam ve adil bir şekilde uygulanması ve hukukun üstünlüğü için mücadele etmeye çağrıldığımız bir zaman vardır. ABD Savcılığında görev yapmış ve hala nefes alan bizler için o zaman, şu andır." ifadelerine yer verildi.

Verilen mesajın bir "ilke" ve "vicdan" meselesi olduğu vurgulanan bildiride, önerilen adayın "tamamen" reddedildiği aktarıldı.

Bildiride, Martin'in 2020 başkanlık seçimlerinin meşruiyetini kabul etmemesinin başlı başına adaylığını geçersiz kıldığı kaydedilirken bu tutumun, göreve gelirse nasıl hareket edeceğinin göstergesi olduğu vurgulandı.

Washington Savcılığında 1970'lerde çalışan eski savcı Charles Work, ofisin Martin'in geçici liderliği altında zorlandığını söyledi.

Work, "İnsanlar görevlerden kaçıyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. İstifa edip etmeyeceklerini bilmiyorlar." diye konuştu.

Martin'in adaylığı için onay duruşması talep edildi

ABD'li Demokrat Senatör Adam Schiff, Martin'i söz konusu görev için "niteliksiz" ve "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Senato'daki bazı Demokratlar ile Schiff, Martin'in adaylığı için bir onay duruşması yapılmasını da talep etti.

Bu duruşma talebi onaylanırsa ABD'de son 40 yılda bir savcı adayı için yapılan ilk onay duruşması olacak.

Ed Martin

Trump'ın Beyaz Saray'daki görevini devralmasının hemen ardından Washington Eyalet Savcısı olarak atanan Ed Martin, geçici olarak göreve getirilmişti.

Daha önce savcılık deneyimi olmayan Martin, geçmişte de ABD'de Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesi üzerine seçim sonuçlarını reddeden "Stop the Steal (Çalmayı durdurun)" başlıklı bir kampanyada yer almıştı.

Martin, 2021 Kongre Baskını olaylarına karışan sanıkları savunmuş ve bu olayla ilgili davaları yürüten bazı savcıları görevden almıştı.