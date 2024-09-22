Eski Trabzon Belediye Başkanı Karakullukçu Vefat Etti

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Trabzon'un eski belediye başkanlarından Orhan Karakullukçu, hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'da 1984-1989 arasında belediye başkanlığı yapan Karakullukçu'nun vefatının şehirde büyük üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Karakullukçu için yarın Atatürk Alanı'ndaki belediye binası önünde tören düzenleneceği ifade edilen açıklamada, Karakullukçu'nun cenaze namazının ise öğle vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karakullukçu'nun Trabzon'a katkılarının unutulmayacağını belirtti.

Genç, şunları kaydetti:

"Merhum Orhan Karakullukçu başkanımız mütevazı kişiliği, değerli hizmetleri ve projeleriyle Trabzon'da iz bırakmış bir isim, unutulmayacak bir değerdi. Şehrimize katkılarıyla her zaman hatırlanacak ve minnetle anılacaktır. Son görevimizi yaparak kendisini ebediyete uğurlayacağız. Mekanı cennet olsun."