Eski Yöneticinin Rüşvet Cezası

HARBİN, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Everbright Grubu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Li Xiaopeng, rüşvet aldığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde Daqing Kenti Orta Halk Mahkemesi'nin salı günü açıkladığı karara göre Li ayrıca 6 milyon yuan (yaklaşık 831.000 ABD doları) para cezasına çarptırıldı. Li'nin tüm yasadışı kazançları geri alınarak devlet hazinesine teslim edilecek.

Li'nin, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ve Çin Everbright Grubu gibi kurumlardaki çeşitli görevlerinden yararlanarak başkalarına kredi, kurumsal finansman ve iş sözleşmesi gibi konularda yardımcı olduğu, karşılığında 60,43 milyon yuan değerinde para ve hediye kabul ettiği tespit edildi.

Mahkeme, tutuklandıktan sonra suçunu itiraf etmesi ve tüm yasadışı varlıkları ve gelirlerine el konması gibi faktörleri göz önünde bulundurarak Li'nin cezasını hafifletti.