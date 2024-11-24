Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu.
İlçeye bağlı Eşmekaya Beldesi'nde Durmuş Yeşil'e ait müstakil evin çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle Eskil-Aksaray kara yoluna devrildi.
Çatı parçalarından dolayı kara yolu trafiğe kapandı.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.
Son Dakika › Güncel › Eskil'de Fırtına Ev Çatısını Devrildi - Son Dakika
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