Eskipazar Ova Barajı Tamamlandı, 5 Bin 480 Dekar Tarım Arazisi Sulanacak

Eskipazar Ova Barajı'nın, 5 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karabüklü hemşerilerine müjdesinin olduğunu belirtti.
Eskipazar Ova Barajı inşaatında çalışmaların tamamlandığını, barajın su tutmaya başladığını bildiren Balta, "Hayırlı, bereketli olsun. Depolanacak suyla 5 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.
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