ESKİŞEHİR SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.361
|Toplam Seçmen
|:
|696.060
|Açılan Sandık
|:
|1.262
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,45
|Kullanılan Oy
|:
|289.875
|Geçerli Oy
|:
|289.338
|Katılım Oranı
|:
|% 74,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|% 43,81
|126.761
|CHP
|AYŞE ÜNLÜCE
|% 41,52
|120.136
|İYİ PARTİ
|MELİH AYDIN
|% 6,76
|19.568
|DİĞER
|% 3,75
|10.840
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ BEKİ
|% 3,36
|9.731
|YENİDEN REFAH
|KADİR ÇALIŞICI
|% 0,35
|1.025
|DEM PARTİ
|İZZETTİN ALTUN
|% 0,26
|750
|SAADET
|FESİH BİNGÖL
|% 0,06
|180
|DSP
|FEVZİ ÖNER
|% 0,03
|82
|MEMLEKET
|SALİH ESKİCİ
|% 0,02
|57
|DEVA PARTİSİ
|ÇELİK ERİMEZ
|% 0,02
|43
|YTP
|ENES AKTÜRK
|% 0,01
|33
|BTP
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|% 0,01
|26
|TKP
|DURSUN ALKAN
|% 0,01
|22
|BAĞIMSIZ
|KASIM KARAKAŞ
|% 0,01
|15
|EMEP
|HÜSEYİN ÖGE
|% 0,01
|14
|HÜDA PAR
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|% 0,01
|14
|HAK-PAR
|SEMRA GÜNAYDIN
|% 0
|12
|MİLLET
|İBRAHİM ÇELİK
|% 0
|11
|VATAN PARTİSİ
|RAİF EŞKİNAT
|% 0
|8
|BAĞIMSIZ
|EROL ÇOBAN
|% 0
|7
|TKH
|ÖZGE ALTAY DEDE
|% 0
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,89
|Katılım Oranı
|:
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜRBÜZ GÜLLER
|% 48,85
|488
|MHP
|ALPARSLAN KOKULU
|% 37,14
|371
|BÜYÜK BİRLİK
|RAFET DEMİRTAŞ
|% 6,61
|66
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖKÇE
|% 5,6
|56
|YENİDEN REFAH
|HİKMET ÖZKAN
|% 1,1
|11
|SAADET
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|% 0,5
|5
|DSP
|AHMET AYTÜRE
|% 0,1
|1
|ZAFER PARTİSİ
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ÇİFTELER
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GÜNYÜZÜ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,69
|Katılım Oranı
|:
|% 86,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|HİDAYET ÖZMEN
|% 36,96
|51
|YENİDEN REFAH
|MENDERES DURGUT
|% 34,06
|47
|CHP
|İSA AKKAYA
|% 26,81
|37
|BTP
|MUZAFFER ŞEN
|% 1,45
|2
|MEMLEKET
|MEHMET KURT
|% 0,72
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,65
|Katılım Oranı
|:
|% 89,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR BELCELİ
|% 60,23
|106
|CHP
|ERDAL ŞANLI
|% 38,07
|67
|İYİ PARTİ
|MAHMUT ÇETİNER
|% 1,7
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 80,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERHAT HAMAMCI
|% 48,38
|269
|CHP
|BALKAN AKTAŞ
|% 47,66
|265
|İYİ PARTİ
|AHMET DALAR
|% 2,34
|13
|YENİDEN REFAH
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|% 1,62
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 78,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 91,87
|633
|CHP
|İSHAK GÜNDOĞAN
|% 5,52
|38
|AK PARTİ
|MURAT UÇARER
|% 2,61
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
MİHALIÇÇIK
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,47
|Katılım Oranı
|:
|% 68,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL SAMİ BARIŞ
|% 58,23
|191
|DSP
|HAYDAR ÇORUM
|% 37,2
|122
|DİĞER
|% 3,05
|10
|YENİDEN REFAH
|LEMAN BAŞOL
|% 0,91
|3
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA FEN
|% 0,61
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,43
|Katılım Oranı
|:
|% 80,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KAZIM KURT
|% 42,41
|1.302
|AK PARTİ
|ÖZKAN ALP
|% 36,19
|1.111
|DİĞER
|% 15,57
|478
|İYİ PARTİ
|EMİNE EDİZGİL
|% 3,65
|112
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM DORUK
|% 1,21
|37
|YENİDEN REFAH
|DİNÇ BİÇER
|% 0,55
|17
|DSP
|GARİP YILDIRIM
|% 0,2
|6
|DEM PARTİ
|FERİT DİLMAN
|% 0,1
|3
|MEMLEKET
|ALİHAN GÖÇMEN
|% 0,03
|1
|TKP
|EBRU OKTAY
|% 0,03
|1
|BTP
|NİHAT GÜNAYDIN
|% 0,03
|1
|SAADET
|İSMAİL SATEKİN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
SEYİTGAZİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,74
|Katılım Oranı
|:
|% 80,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERHAN ERDEN
|% 50,79
|517
|CHP
|UĞUR TEPE
|% 43,22
|440
|DİĞER
|% 2,16
|22
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|% 1,87
|19
|BAĞIMSIZ
|KERİM TURAN
|% 0,98
|10
|YENİDEN REFAH
|OKAN BÜYÜKSARI
|% 0,78
|8
|DSP
|SEDAT ALTUNTAŞ
|% 0,1
|1
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM ARSLANGİRAY
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,21
|Katılım Oranı
|:
|% 90,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN İLHAN
|% 54,19
|84
|CHP
|HABİL DÖKMECİ
|% 37,42
|58
|İYİ PARTİ
|MURAT AHMET YILDIRIM
|% 3,87
|6
|ZAFER PARTİSİ
|MUTLU TEKİN
|% 2,58
|4
|SAADET
|İDRİS KAÇAR
|% 1,29
|2
|YENİDEN REFAH
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|% 0,65
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,87
|Katılım Oranı
|:
|% 64,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|% 42,64
|1.468
|CHP
|AHMET ATAÇ
|% 42,61
|1.467
|DİĞER
|% 7,03
|242
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|% 5,05
|174
|ZAFER PARTİSİ
|DİLEK BAYRAÇ
|% 2
|69
|DSP
|MÜRSEL ÇİLEK
|% 0,43
|15
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|% 0,09
|3
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 0,09
|3
|SAADET
|ELİF ÖRS
|% 0,06
|2
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR SON - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Mersin'de açılan sandıklara göre CHP yüzde 61.79, MHP yüzde 33.15, İYİ Parti yüzde 3.99, YRP yüzde 1.04 oy aldı.
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31 Mart yerel seçimlerinde Adana'da açılan sandıklara göre CHP, AK Parti'yi geride bıraktı.
Malatya'da 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimi kapsamında oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi. Kent genelinde 542 bin seçmenin katıldığı seçimlerde sandıklar, siyasi parti temsilcileri ve sandık kurulu üyelerinin gözetiminde açılıp sayılmaya başlandı.
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