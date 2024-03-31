ESKİŞEHİR SON

YSK Başkanı Ahmet Yener'in oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş'a büyük destek

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in oy kullandığı sandıktan çıkan sonuçlara göre, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş 208 oy alırken, AKP'nin adayı Turgut Altınok ise 48 oy aldı. Diğer adaylar ise daha az oy aldılar.