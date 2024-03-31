ESKİŞEHİR SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:32  Güncelleme: 19:33
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 1.262
Açılan Sandık Oranı : % 53,45
Kullanılan Oy : 289.875
Geçerli Oy : 289.338
Katılım Oranı : % 74,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 43,81126.761
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 41,52120.136
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 6,7619.568
DİĞER% 3,7510.840
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 3,369.731
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 0,351.025
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,26750
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,06180
DSPFEVZİ ÖNER% 0,0382
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,0257
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,0243
YTPENES AKTÜRK% 0,0133
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,0126
TKPDURSUN ALKAN% 0,0122
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,0115
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,0114
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,0114
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 012
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 011
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 08
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 07
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 03
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 28,89
Katılım Oranı : % 79,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 48,85488
MHPALPARSLAN KOKULU% 37,14371
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 6,6166
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 5,656
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,111
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,55
DSPAHMET AYTÜRE% 0,11
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,11
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 7,69
Katılım Oranı : % 86,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 36,9651
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 34,0647
CHPİSA AKKAYA% 26,8137
BTPMUZAFFER ŞEN% 1,452
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,721
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 17,65
Katılım Oranı : % 89,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 60,23106
CHPERDAL ŞANLI% 38,0767
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 1,73
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 80,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 48,38269
CHPBALKAN AKTAŞ% 47,66265
İYİ PARTİAHMET DALAR% 2,3413
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 1,629
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 78,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 91,87633
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 5,5238
AK PARTİMURAT UÇARER% 2,6118
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 8,47
Katılım Oranı : % 68,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 58,23191
DSPHAYDAR ÇORUM% 37,2122
DİĞER% 3,0510
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,913
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 0,612
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 1,43
Katılım Oranı : % 80,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 42,411.302
AK PARTİÖZKAN ALP% 36,191.111
DİĞER% 15,57478
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,65112
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 1,2137
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 0,5517
DSPGARİP YILDIRIM% 0,26
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,13
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,031
TKPEBRU OKTAY% 0,031
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,031
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,031
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 21,74
Katılım Oranı : % 80,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN ERDEN% 50,79517
CHPUĞUR TEPE% 43,22440
DİĞER% 2,1622
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,8719
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 0,9810
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 0,788
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,11
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,11
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 5,21
Katılım Oranı : % 90,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 54,1984
CHPHABİL DÖKMECİ% 37,4258
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 3,876
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 2,584
SAADETİDRİS KAÇAR% 1,292
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 0,651
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 1,87
Katılım Oranı : % 64,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 42,641.468
CHPAHMET ATAÇ% 42,611.467
DİĞER% 7,03242
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 5,05174
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 269
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,4315
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,093
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,093
SAADETELİF ÖRS% 0,062

Kaynak: AA

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