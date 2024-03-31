ESKİŞEHİR SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:49  Güncelleme: 19:50
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 1.355
Açılan Sandık Oranı : % 57,39
Kullanılan Oy : 315.733
Geçerli Oy : 314.894
Katılım Oranı : % 75,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 42,94135.201
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 42,86134.950
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 6,1419.348
DİĞER% 3,9612.464
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 3,129.840
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 0,471.471
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,26817
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,09269
DSPFEVZİ ÖNER% 0,04137
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,0275
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,0263
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,0249
YTPENES AKTÜRK% 0,0140
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,0132
TKPDURSUN ALKAN% 0,0131
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,0123
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,0118
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,0117
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 016
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 016
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 012
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 05
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 28,89
Katılım Oranı : % 79,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 48,85488
MHPALPARSLAN KOKULU% 37,14371
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 6,6166
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 5,656
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,111
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,55
DSPAHMET AYTÜRE% 0,11
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,11
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 10,34
Katılım Oranı : % 90,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVAHİT KARA% 55,52181
CHPHAKAN KARABACAK% 38,65126
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 3,0710
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,923
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,612
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,311
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,311
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,311
DİĞER% 0,31
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 2
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR BIYIK% 30,4692
CHPZEHRA KONAKCI% 22,8569
DİĞER% 21,8666
DSPMELİH DERİCİ% 21,5265
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 1,334
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 0,993
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,662
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,331
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 11,54
Katılım Oranı : % 89,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 50,53143
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 24,0368
CHPİSA AKKAYA% 23,3266
MEMLEKETMEHMET KURT% 1,063
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,712
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,351
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 23,53
Katılım Oranı : % 88,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 60,59163
CHPERDAL ŞANLI% 38,29103
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 1,123
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 80,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBALKAN AKTAŞ% 52,58520
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 45,2447
İYİ PARTİAHMET DALAR% 1,3113
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 0,919
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 23,33
Katılım Oranı : % 79,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 61,78661
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 19,25206
AK PARTİMURAT UÇARER% 18,97203
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 8,47
Katılım Oranı : % 68,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 58,23191
DSPHAYDAR ÇORUM% 37,2122
DİĞER% 3,0510
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,913
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 0,612
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 2,66
Katılım Oranı : % 79,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 44,792.659
AK PARTİÖZKAN ALP% 38,562.289
DİĞER% 9,96591
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 4,28254
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 0,9959
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 0,6136
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,318
DSPGARİP YILDIRIM% 0,2213
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,074
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,053
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,032
TKPEBRU OKTAY% 0,032
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,032
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,021
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,021
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,021
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,021
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 27,54
Katılım Oranı : % 83,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN ERDEN% 52,65856
CHPUĞUR TEPE% 42,13685
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,7228
DİĞER% 1,7228
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 0,813
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 0,6210
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,122
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,061
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,061
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,061
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,061
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 7,29
Katılım Oranı : % 82,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 47,29279
CHPHABİL DÖKMECİ% 45,59269
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 2,7116
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 2,3714
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 1,197
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,342
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,342
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,171
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 3,18
Katılım Oranı : % 67,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 48,232.719
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 39,522.228
DİĞER% 4,79270
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 4,03227
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 2,2124
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,4123
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,317
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,2514
SAADETELİF ÖRS% 0,095
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,074
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,032
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,021
BTPSABRİYE AŞIK% 0,021
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,021
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,021

Kaynak: AA

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