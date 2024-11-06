Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole devrilen panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Eşme-Uşak kara yolunda ilerleyen Uğur Ayan (48) yönetimindeki 64 KA 704 plakalı panelvan, Elvanlar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile panelvandaki yolcu Ş.A. (50) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayan buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ş.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eşme'de Panelvan Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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