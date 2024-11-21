Esnafa Destek Ziyareti

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Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçede kurulan halk pazarını gezen Türkmen ve Sevinç, esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Türkmen ve Sevinç, her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade etti.