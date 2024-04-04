CHP'den Espiye Belediye Başkanı seçilen Erol Karadere, mazbatasını alarak görevine başladı.
Espiye Adliyesine giden Karadere, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.
Espiye Belediyesi önünde personel tarafından karşılanan Karadere'ye başkanlık mührü Belediye Yazı İşleri Müdürü Engin Bahadır tarafından teslim edildi.
Karadere, kendisini belediye başkanlığı makamına 10 yıl sonra yeniden layık gören Espiye halkını mahcup etmeyeceğini söyledi.
İlçeyi daha güzel, yaşanır noktaya çıkaracaklarını belirten Karadere, şöyle devam etti:
"Atamızın yolunda, adaletten, hukuktan ayrılmadan, açık ve şeffaf şekilde yolumuza devam edeceğiz. Herkese hizmet için çıktığımız yolda, yüksek teveccühünüzle yeniden Espiye Belediye Başkanı olmanın, Espiye'mize yeniden hizmet edecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Hep birlikte katılımcı belediyecilik anlayışımızla yöneteceğimiz belediyemizde adil, şeffaf, herkes için yaşanabilir bir Espiye için çalışacağız. Bu yolda birlikte karar verecek, birlikte yol alacağız. Şimdi hep birlikte marka kent Espiye'yi inşa etmek için çok çalışmaya başlayacağız."
Törene, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere göreve başladı - Son Dakika
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.
Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği ziyaret edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve maliyeti 35 milyon TL olan 35 sondaj kuyusu açılacağını bildirdi. Büyükkılıç, altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ve kaliteli içme suyu temini için yeni kaynak arayışlarının devam ettiğini belirtti. Sondaj kuyuları için ihalenin gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükkılıç, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.
Burhaniye Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan tüm mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışmalarında sona geldi. Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık ve Cenaze İşleri Birimi ekipleri, ilçedeki 28 mahallede bulunan mezarlıkların; bakım onarım, genel temizlik, ot mücadelesi-ilaçlama, ağaç budama ve diğer muhtelif iş ve işlemlerini rutin olarak yıl boyunca yaparken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüm mezarlıkları Bayrama hazırladı. Ramazan Bayramı öncesi yapılan çalışmalarda mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirilip, yabani otlar için ilaçlama çalışması ve bayram boyunca banttan yayın yapılacak dualar için ses sistemi hazırlıkları yaparak mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazırlandı. Vatandaşların daha nezih ve temiz bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için mezarlıkların bayrama hazır edildiğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 'Kültürel değerlerimiz ve geleneklerimiz bizleri biz yapan, toplumumuzu güçlü kılan unsurlar. Her bayram olduğu gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı ziyaretleri için de Kabristanları hazırladık' dedi. - BALIKESİR
Didim'de yapımı süren Hz. Ali Camii'nin tamamlanması için bağış ve yardım çağrısı yapıldı. Cami, 3 dönüm arazi üzerinde 3 katlı olarak inşa edilecek ve 1700 kişiye hizmet verecek. Camideki çalışmalar devam ederken, hayırseverlerin destekleri bekleniyor.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, vefatının 10. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atlı'nın başarıları ve yazdığı kitapla gelecek nesillere örnek olduğu vurgulandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Van'daki köy çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda giyecekleri kıyafetleri dikiyor. Proje kapsamında dikiş makinesinin başına geçen kursiyerler, büyük bir özveriyle çalışarak kıyafetleri hazırlıyor. Hazırlanan kıyafetler, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Kaşım köyündeki çocuklara gönderilecek.
Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Beşikçioğlu, Etimesgut'ta yapılan seçimlerde yüzde 56.62 oy alarak başkan seçildi. Görevi resmen devralan Beşikçioğlu, belediye başkanlığı koltuğunu makamda olmadığı için elden ele teslim aldı.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kanlı, Türkeş'in Türk devlet ve toplum hayatında derin izler bıraktığını belirterek, onun mücadelesinin asla unutulmayacağını vurguladı. Kanlı ayrıca, Türkeş'in MHP ve Ülkü Ocakları ile Türk gençliğini yetiştirerek geleceğin inşasına katkı sağladığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?