Espiye Belediye Başkanı Karadere: Altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Espiye Belediye Başkanı Karadere: Altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Espiye Belediye Başkanı Karadere: Altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Karadere, Adabük, Çam, Esentepe mahalleleri ile 23 Nisan Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Espiye'nin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Karadere, daha modern ve yaşanabilir bir Espiye hedefinde olduklarını söyledi. Karadere, geride kalan 5 yılda önemli projelere imza attıklarını ve Espiye için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

11.02.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
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Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Karadere, Adabük, Çam, Esentepe mahalleleri ile 23 Nisan Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlgililerden bilgi alan Karadere, AA muhabirine, kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Daha modern ve yaşanabilir Espiye hedefinde olduklarını ifade eden Karadere, 5 yıllık görev sürecinde de bunu başarma adına önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Karadere, Espiye için çalışmaya devam edecekleri vurgulayarak, "Espiye ilçemiz için büyük hedeflerimiz var. Geride kalan 5 yılda önemli hizmetlere imza attık. Atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Espiye Belediye Başkanı Karadere: Altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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