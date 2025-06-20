Giresun'un Espiye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, 14 köy ve 6 mahallede 12 bin 768 samuray arısı salımı gerçekleştirildiğini söyledi.
Samuray arıların görevlilerce fındık dallarına bırakıldığını ifade eden Küp, bu işlemin belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.???????
Son Dakika › Güncel › Espiye'de Samuray Arıları Doğaya Salındı - Son Dakika
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