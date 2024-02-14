Espiye Müftüsü Köylerdeki Hasta ve Yaşlıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Espiye Müftüsü Köylerdeki Hasta ve Yaşlıları Ziyaret Etti

Espiye Müftüsü Köylerdeki Hasta ve Yaşlıları Ziyaret Etti

Espiye Müftüsü Osman Gülbe ve beraberindeki din görevlileri, Espiye ilçesine bağlı Sakarya ve Değirmenağzı köylerindeki bazı hasta ve yaşlıları ziyaret etti. Gülbe, ziyaretin kuşaklar arasında kaynaşmayı sağlayacağını belirtirken, Sakarya köyü muhtarı Nurullah Turan da ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

14.02.2024 10:51
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Espiye Müftüsü Osman Gülbe, köylerdeki hasta, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret etti.

Gülbe ve beraberindeki din görevlileri, "Ulu Çınarlar" projesi kapsamında ilçeye bağlı Sakarya ve Değirmenağzı köylerindeki bazı hasta ve yaşlılara ziyarette bulundu.

Gülbe, projenin kuşaklar arasında kaynaşmaya vesile olacağına inandığını söyledi.

Sakarya köyü muhtarı Nurullah Turan ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Nurullah Turan, Sakarya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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