Etimesgut ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Etiler Caddesi'nden Eryaman istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı.
Kaza sonucu duraktaki 3 kişi ile araç sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Etimesgut'ta Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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