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Etiyopya'da eski Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı gözaltına alındı - Son Dakika
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Etiyopya'da eski Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı gözaltına alındı

Etiyopya Federal Polisi, Taye Dendea'nın terör faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Dendea, hükümette görev yaptığı süre boyunca terör faaliyetlerine katılmakla suçlanıyor.

Etiyopya\'da eski Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı gözaltına alındı
13.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:27
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Etiyopya'da daha önce Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Taye Dendea'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Etiyopya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Dendea'nın terör faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Dendea, hükümette görev yaptığı süre boyunca terör faaliyetlerine ve başta adam kaçırma olayları olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde masum vatandaşları hedef alan eylemlere katılmakla suçlanıyor.

Taye Dendea, Etiyopya'nın Oromia bölgesinde hükümete karşı savaş yürüten isyancı bir grup olan Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) ile ilişkilendiriliyor.

Etiyopya hükümeti ile Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) üyeleri arasındaki ikinci tur barış görüşmeleri geçen ayın sonunda anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Etiyopya'da eski Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı gözaltına alındı - Son Dakika
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