Etiyopya'da Kamyon Kazası: 60 Ölü

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ADDIS ABABA, 30 Aralık (Xinhua) -- Etiyopya'da yolcu taşıyan bir kamyonun köprüden geçerken nehre yuvarlanması sonucu 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaza pazar günü ülkenin güneyindeki Sidama bölgesinde bulunan Galana Nehri üzerindeki bir köprüde meydana geldi.

Sidama İletişim Ofisi'nden pazar günü yapılan açıklamaya göre kazadan kurtulanlar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Etiyopya'da kişi başına düşen araç sahipliği oranı düşük olmasına rağmen, kötü yol koşulları, dikkatsiz araç kullanma, kusurlu bir sürücü belgesi sistemi ve güvenlik düzenlemelerinin sıkı uygulanmaması nedeniyle ülkede ölümcül trafik kazaları yaygın görülüyor.