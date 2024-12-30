Etiyopya'da Kamyon Kazasında Ölü Sayısı 71'e Yükseldi

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ADDIS ABABA, 30 Aralık (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyindeki Sidama bölgesinde yolcu taşıyan bir kamyonun nehre yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Sidama bölgesi polis komisyonu, Bona ilçesinden Bensa'ya giden kamyonda 68 erkek ile 3 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazadan sağ kurtulanlar ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Etiyopya'da kişi başına düşen araç sahipliği oranı düşük olmasına rağmen, kötü yol koşulları, dikkatsiz araç kullanma, kusurlu bir sürücü belgesi sistemi ve güvenlik düzenlemelerinin sıkı uygulanmaması nedeniyle ülkede ölümcül trafik kazaları yaygın görülüyor.