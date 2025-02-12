Etiyopya'da Otobüs Devrildi: 26 Ölü

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Etiyopya'nın Oromia bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, otobüs Oromia'ya bağlı Shambu kasabasından başkent Addis Ababa'ya gitmek için yola çıktıktan bir süre sonra devrildi.

Kazada 26 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.