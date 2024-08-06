Etiyopya'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 13 kişi öldü

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Etiyopya'nın güneyindeki Wolaita bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda aralarında çocukların da olduğu en az 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Wolaita bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda, en az 13 kişi öldü.

Bölge yöneticisi Samuel Fola, ölenler arasında çocukların da bulunduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti.

"Olası yeni büyük bir heyelana karşı 300'den fazla kişiyi bölgeden tahliye ettik." diyen Fola, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde meydana geliyor.

Geçen ay, ülkenin güneyindeki Gofa bölgesinde meydana gelen heyelanda 257 kişi hayatını kaybetmişti.