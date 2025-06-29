Evde Sıkışan Yılan Kurtarıldı

Bayburt'ta bir evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Gümüşsu köyünde Lokman Kelleci, evin tuvaletindeki lavaboda yılan olduğunu fark etti.
Yılanın lavabonun giderine sıkıştığını tespit eden Kelleci, lavaboyu kırarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Kelleci, daha sonra yılanı yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bıraktı.
Yılanın kurtarılma ve doğaya bırakılma anı ise cep telefonuyla kaydedildi.
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