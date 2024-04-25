Everest Dağı'nda 5G-A çağı başladı - Son Dakika
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Everest Dağı'nda 5G-A çağı başladı

Everest Dağı\'nda 5G-A çağı başladı

Çin'in telekom devi China Mobile, Everest Dağı bölgesinde ilk 5G-A (gelişmiş 5G) baz istasyonunu faaliyete geçirdi. 5G-A hizmeti, daha yüksek hız, daha iyi bağlanabilirlik ve daha düşük gecikme süresi sunuyor. Everest Dağı'nda kurulan 5G-A ağının, turizm, dağcılık, bilimsel araştırma ve çevre koruma faaliyetlerine güçlü ağ desteği sağlaması bekleniyor. Ayrıca, araştırmacılar 5G-A baz istasyonunu kullanarak izleme verilerini gerçek zamanlı olarak yükleyebilecek ve vahşi hayvanlar ile bitkilerin korunmasına yönelik araştırmaları verimli şekilde yürütebilecekler.

25.04.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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LHASA, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in telekom devi China Mobile, Çarşamba günü Everest Dağı bölgesinde ilk 5G-A (gelişmiş 5G) baz istasyonunu faaliyete geçirirken, dünyanın en yüksek zirve bölgesi 5G-A çağına girmiş oldu.

5G ile karşılaştırıldığında 5G-A hizmeti daha yüksek hız, daha iyi bağlanabilirlik ve daha düşük gecikme süresi sunuyor.

5G-A ağının, Everest Dağı manzara alanında turizm, dağcılık, bilimsel araştırma ve çevre koruma faaliyetlerine daha güçlü ağ desteği sağlaması bekleniyor.

Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi China Mobile şubesi yetkilisi Li Chongming, 5G-A ağının turistik cazibe merkezlerinin yeni beliren iş ihtiyaçlarını ve manzara alanındaki turistlerin çeşitlenen taleplerini karşılayacağını ve dağcılar için daha güvenilir bir acil kurtarma iletişimini güvence altına alacağını söyledi.

Li ayrıca araştırmacıların 5G-A baz istasyonunu kullanarak izleme verilerini gerçek zamanlı olarak yükleyebileceğini ve vahşi hayvanlar ile bitkilerin korunmasına yönelik araştırmaları verimli şekilde yürütebileceğini de sözlerine ekledi.

Çin- Nepal sınırında yer alan ve kuzey kısmı Xizang'da kalan Everest Dağı, 8.840 metreden daha yüksek bir rakıma sahip.

2020 yılında faaliyete geçen dünyanın en yüksek rakımlı 5G baz istasyonunun sinyalleri, Everest Dağı'nın zirvesini kapsıyor.

Kaynak: Xinhua

Everest Dağı, Telekom, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Everest Dağı'nda 5G-A çağı başladı - Son Dakika

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