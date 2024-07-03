EVLERİ YANAN VATANDAŞLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
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EVLERİ YANAN VATANDAŞLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

EVLERİ YANAN VATANDAŞLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Bornova Belediyesi, orman yangınında evleri etkilenen vatandaşları öğrenci yurtlarına yerleştirirken, yaralı olarak kurtarılan hayvanları ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye aldı. Başkan Eşki, yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarını takip ederek, evleri yangından etkilenen vatandaşları yurtlara yerleştirdiklerini ve hayvanların tedavi edildiğini belirtti. Soğutma çalışmaları bitene dek nöbette olacaklarını söyledi.

03.07.2024 20:04
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EVLERİ YANAN VATANDAŞLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Bornova Belediyesi, orman yangınında evleri etkilenen vatandaşları öğrenci yurtlarına yerleştirilirken, yaralı olarak kurtarılan hayvanları ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye aldı.

BAŞKAN EKŞİ: GECE DE OLSA NÖBETTE OLACAĞIZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Eşki, "Tek düşüncemiz can ve mal kaybı yaşanmadan yangının bir an önce söndürülmesi. Hepimiz bunun için mücadele ediyoruz. Tüm ekiplerimiz alanda. Evleri yangından etkilenen yurttaşlarımızı yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Ambulanslarımız yangın bölgesinde" dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hayvanların tahliyesi için canla başla çalıştığını söyleyen Eşki, "Yaralı olarak kurtarılan keçi, koyun gibi çiftlik hayvanları ile kümes hayvanlarını Can Dostları Yerleşkemizde tedaviye aldık. Yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını düşünüyoruz ama soğutma çalışmaları bitene dek gece de olsa nöbette olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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