Evlilik Öncesi Eğitim Programı Aksaray'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Evlilik Öncesi Eğitim Programı Aksaray'da Gerçekleşti

Vali Kumbuzoğlu, evlilikte sevgi ve huzurun önemini vurguladı, eğitimlerin faydalarını açıkladı.

13.02.2025 14:17
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Aksaray'da evlilik öncesi eğitim programı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, evlilikte en önemli unsurların karşılıklı sevgi, saygı ve fedakarlık olduğunu söyledi.

Evlilikte en önemli unsurun ev olduğunu belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bir ev küçük de olsa hiçbir zaman dar gelmez. Dışarıda büyük zorluklar olsa da evin içindeki sevgi ve huzur bu zorlukları bertaraf eder. Evlilik uzmanı değilim ama 34 yıllık evliyim. Mutlu evlilikleri gözlemleyerek tecrübe kazanmalıyız. Nasıl bir sınava girerken ders çalışıyorsak, evlilik konusunda da öğrenmeye açık olmalıyız. Uzun evliliklerin sırrını keşfetmeliyiz. İleride sizler de çocuk sahibi olacaksınız. Çocukların en büyük eğitim yuvası ailedir. Hiçbir okul veya eğitim kurumu, sevgi dolu bir aile ortamının yerini tutamaz. Bu gibi eğitimler çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımalasına, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmasına, etkili iletişim kurmaya ve olası sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olacaktır."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş ise aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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