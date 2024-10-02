Eylül\'de Gıda Enflasyonu: %49,13

Güncel

(ANKARA) - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Eylül 2024 Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı. TEPAV'ın verilerine göre; eylül ayında gıda enflasyonu yüzde 0,48, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 49.13 oldu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Eylül 2024 Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı. TEPAV'ın verilere göre, eylül ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen dere otu, roka ve nane oldu. En yüksek fiyat artışı ise sivri biber, dolmalık biber, çarliston biberde yaşandı. Taze meyve ve sebze dışında en çok fiyat artışı gösteren ürünler fındık içi, yumurta ve ayçiçek yağı olurken kağıt, şeker, balık ve reçelde fiyatları ise düştü. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 49.13 olarak hesaplandı.