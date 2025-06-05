EYSİP, Kaymakam Pamuk\'u Ziyaret Etti

Eynesil Sivil İrade Platformu (EYSİP) üyeleri, İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk'u ziyaret etti.

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu platformun üyeleri, Pamuk'a faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pamuk, sivil toplum kuruluşlarının ortak bir paydada buluşmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Pamuk, bu birlikteliğin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.