Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Etkinlikleriyle Renkleniyor

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda ramazan ayı dolayısıyla dinleti ve sohbet programı düzenliyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Belediye, Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda ramazanın ruhunu yansıtan dinleti ve sohbet programı gerçekleştiriyor.

Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda ilahiyatçı yazar Ümit Özdemir, 80'ler dizisinin sevilen karakteri Bekçi Bekir'i, Hacı Ali Konuk ve Akasya Durağı'nda canlandırdığı Ali Kemal tiplemesiyle tanınan Ateş Fatih Uçan'ın katılımıyla düzenlenen Ramazan Sohbetleri, büyük ilgi görüyor.

Tiyatral bir atmosferde geçen programda, Ümit Özdemir orucun faziletleri, hikmetleri, ahlaki değerler, dini hikayeler ve kıssalar gibi manevi konuları ele alıyor. Hacı Ali Konuk, ilahileri, türküleri ve keyifli sohbetiyle programa renk katarken, Ateş Fatih Uçan ise esprileriyle izleyenlere keyifli ramazan geceleri yaşatıyor. Bu üçlü, sohbet, müzik ve mizahı bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz bir anı bırakıyor.