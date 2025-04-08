Eyüpsultan Belediyesi, Yağmur Suyu Izgaralarını Temizledi

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, yağışın artmasıyla yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yağmur suyu ızgaralarını temizledi.

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda şiddetli yağıştan dolayı yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde yağmur suyu ızgaraları temizlendi. Ekipler, vatandaşlara daha konforlu ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak amacıyla merdiven boyamadan, korkuluk imalatına, yeşil tamirinden, duba imalatına kadar tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

Yağışlı havada suyun sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yapılan işlemler sırasında birleştirmelerde biriken çöp, yaprak ve hatların düzenli olarak toplanmasını engelleyebilecek atıklar ortadan kaldırıldı.