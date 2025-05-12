Falda Carmen Müzikali Bursalılarla Buluştu

Flamenko, opera ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturan "Falda Carmen Çıktı Müzikali" Bursalı sanatseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriyi Rüya Büyükkatırcı yönetti.
Fransız besteci Georges Bizet'e ait olan "Carmen", Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romandan esinlenilerek Eren Ergene tarafından sahneye uyarlanan müzikal, sanatseverlerden tam not aldı.
Opera sanatçılarından Hatice Zeliha Tunçyürek, Sıla Can Aksoy, Barış Çark, Emre Uluocak ve Umut Kosman ise seslendirdikleri eserlerle Bursalı müzikseverlerin beğenisini topladı.
Gecenin sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.
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