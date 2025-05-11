Falezlerden denize geçiş için yapılan tünellere inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Falezlerden denize geçiş için yapılan tünellere inceleme başlatıldı

Falezlerden denize geçiş için yapılan tünellere inceleme başlatıldı 5 yıldızlı otelin falezlere yaptığı tüneller iki kez mühürlenerek kapatılmış Prof. Dr.

11.05.2025 17:03  Güncelleme: 17:12
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Falezlerden denize geçiş için yapılan tünellere inceleme başlatıldı

5 yıldızlı otelin falezlere yaptığı tüneller iki kez mühürlenerek kapatılmış

Prof. Dr. Nihat Dipova:

Falezlerin bazı bölgeleri hiç koruma altına alınmamış bazı bölgeler sonradan kapsam dışına çıkarılmış"

-" Bütün falezlerin bir jeolojik miras olarak kesinlikle korunması gerekiyor"

ANTALYA - Antalya'da 5 yıldızlı otelin, konaklayan müşterilerinin denize ulaşımını sağlamak için kentin en önemli doğal değerlerinden falezlere yaptığı gizli tünellerle ilgili inceleme başlatıldı. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, falezlerin bir jeolojik miras olarak kesinlikle korunması gerektiğini söyledi. Öte yandan tünellerin 2014 ve 2024 yıllarında iki kez Muratpaşa Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.

Antalya'da Muratpaşa ilçesi sınırlarında bulunan 5 yıldızlı 2 otelin tesislerinde konaklayan müşterilerinin denize ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla SİT alanı içerisinde bulunan Falezlerde açtığı gizli tünellerle ilgili inceleme başlatıldı. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova'nın, iki 5 yıldızlı otelin, tesislerden falezlere tünel yaparak, sahile ulaşım sağladığını açıklamasının ardından Muratpaşa Belediyesi tarafından inceleme başlatıldı. Tünellerin 2014 ve 2024 yıllarında iki kez Muratpaşa Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldığı, belediyenin konuyla ilgili bölgede gerekli incelemeleri yapacağı öğrenildi.

Tünellerin yıllardın birçok kesim tarafından bilindiğini ancak otellerde konaklayan misafirler tarafından görüntülerin internette paylaşılmasının ardından ortaya çıktığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, "Antalyalılar ve turistler falezlerden denize girmek istiyor. Bunun sağlanması içinde merdiven, asansör veya tünel yapmak lazım. Sadece tüneller değil, asansörlerde hem görsel kirlilik açısından hem de doğaya verdiği zarar açısından Çok masum değildir. Bu tünel konusu Antalya'da birçok kişi biliyor ama asıl görüntülerin ortaya çıkması otel misafirlerinin müşterilerinin görüntüler çekip bunu internette paylaşmaları sonucu ortaya çıktı. Tüm ayrıntıları ve detayları ile Antalyalılar bunu görmüş oldu" dedi.

Falezlerin Antalya'nın simgelerinden birisi olduğunu ve konunun tüm kesimler tarafından tartışılması gerektiğinin altını çizen Dipova, "Bunun tartışmaya açılması gerekir. Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları bu konuyu önyargısız olarak masaya yatırmalı. Getirisi, götürüsü, zararları nedir. Antalya Falezleri bilindiği üzere Antalya'nın en önemli simge değeri ve bu simge değeri kaybetme riskine katlanamayız. İnsanlar elbette falezlerden denize girmek istiyorlar, ancak u özgürlüğümüzü bu talebimizi yerine getirmek için eğer Antalya'nın simge değerine zarar veriyorsak, bu geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyorsa hem görsel hem de doğal yapısının bozulması olarak bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Falezlerin güzelliği doğal proseslerinde gizlidir"

Falezlerin yapılaşma nedeniyle de ciddi risk altında olduğuna değinen Prof. Dr. Nihat Dipova, "Her inşaat doğal yapıda bir değişime sebep olur. Bir yere bir asansör veya tünel yapmak istiyorsanız, o yapınızı ilk önce güvenliğe almak lazım. Bunun içinde beton dökülüp çelik yapı yapılması gerekir. Bunlarda bir miktar zarar vererek doğal yapıyı bozar. Daha önemlisi görsel olarak biz falezlerin önünü, doğal yapıyı örtmüş oluruz. Falezlerin güzelliği doğal proseslerinde gizlidir. Birçok kırıklar, kaya kopmaları, mağaralar vardır. Bunların hepsi aslında Antalya falezlerinde bu doğal güzelliğini kazandıran doğal proseslerdir. Bunları göçme tehlikesi olarak da görmemek lazım. Göçme tehlikesi aslında biz falezlere fazla yaklaştığımız için bize etkileri anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"Jeolojik miras olarak kesinlikle korunması gerekir"

Falezlerin özellikle kış aylarında sert dalgalara ve fırtınalara maruz kaldığını söyleyen Dipova, "Yaptığımız mühendislik yapılarının dalga ve fırtınaya açık bir kıyıda kendinin de göçme riski var. Bir fırtına döneminde Antalya'da dalgaların falezleri aştığını biliyoruz. Hatta bu kıyıdaki yapıların bir kısmında hasarlarda gerçekleşti. Bu insan sağlığına doğrudan zarar verebilecek konular. Yani birbirini etkileyen, tetikleyen bir sorunlar zinciri haline geliyor. Masa başında bunların tartışılması gerekiyor. Antalya Falezleri eskiden SİT alanı diye bilinen şu anda kesin korunacak hassas alan olarak koruma altına alınmış bir alan olarak biliniyor. Ancak bunun istisnaları da var. Bazı bölgeler hiç alınmamış. Bazı bölgeler sonradan kapsam dışına çıkarılmış. Bütün falezlerin bir jeolojik miras olarak kesinlikle korunması gerekiyor. Üzerinde yaşayan bir habitatta var. Bu bölgenin en büyük mağara sürüsü biraz ilerimizde bir mağarada yaşıyor. Üzerinde ki kuşlar, bitkiler bunları da hesaba kattığımızda orada çok önemli bir habitat var" dedi.

Kaynak: İHA

İnceleme, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

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