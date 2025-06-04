Fatih Camisi'nde Bayram Öncesi Temizlik

Fatih Belediyesi, Fatih Camisi'nde Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışması yaptı.

Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlikte, caminin iç bölümü dezenfekte edildi, ardından gül suyuyla yıkandı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Ekip Amiri Ali Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta selatin camiler olmak üzere Fatih'teki tüm camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldığını söyledi.

Temizliğinin gelenek haline geldiğini belirten Çakmak, "Caminin içinde, dışında temizlik çalışması yapıyoruz. Vatandaşımız rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilsin diye dezenfeksiyon çalışması yapmaktayız." dedi.