Fatih Erbakan'dan Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
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Fatih Erbakan'dan Erken Seçim Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, erken seçim isteyerek hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

13.03.2025 12:44
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara 'erken seçim' çağrısında bulunarak, "En kısa zamanda sandığı milletin önüne getirin. Bu sandık milletin önüne gelince milletimiz ferasetle hareket edecek ve Milli Görüş'ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizi iktidara getirecek" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Erken seçim çağrısında bulunan Erbakan, "En kısa zamanda sandığı milletin önüne getirin. Bu sandık milletin önüne gelince milletimiz ferasetle hareket edecek ve Milli Görüş'ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizi iktidara getirecek. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'yi ve milletimizi borç, faiz, zam, vergi girdabından kurtaracak inşallah. Biz bu milletin parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını rantiyecilere ve imtiyazlılara yedirmeyeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin Gerçek Gündemi Yoksulluktur"

Erbakan, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, hükümetin ekonomi politikalarının halkı daha da fakirleştirdiğini savundu. Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'yi bu sıkıntılardan kurtaracağını belirten Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Türkiye'nin gerçek gündemi yoksulluktur. Şu mübarek ramazan ayında iftar sofrasını hazırlamakta, sahur hazırlamakta zorlanan milyonlar var, asgari ücretliler ve emekliler var. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 72 bin lirayı aşmış durumda. Açlık sınırı 22 bin lirayı aşmış durumda. Böyle bir ortamda asgari ücretin 22 bin lira, emekli maaşının 14 bin 469 lira olması demek, bu hayat pahalılığında Türkiye'de halkın yüzde 45'inin aç, yüzde 80'inin yoksul olması demek. Diyanet'in artık asgari ücretlilere ve emeklilere de fitre verilebilir fetvasını hepiniz yakinen gördünüz duydunuz. Türkiye'de yoksulluğun ve açlığın ulaştığı yeri göstermesi bakımından bu açıklama önemli bir yer tutuyor. Ayrıca 6,5 milyon kredi ve bireysel kredi kartı borçlusuyla karşı karşıyayız.

Türkiye'de ekonomi iyiye gitmiyor. İşte Türk liramızın değer kaybını gösterecek en önemli göstergelerden biri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gittiği gezilerde çocuklara 200 lira vermesi. Piyasadaki en yüksek banknotu çocuklara harçlık olarak vermek durumunda kalıyor. Türk lirasının değerinin nasıl eridiğini, enflasyonun ne boyutta olduğunu, ekonominin ne noktaya geldiğini görüyoruz. İktidar her ne kadar Türk lirasındaki değer kaybını gizlemek için 500 ve bin liralık banknotları basmayı reddetse de Sayın Cumhurbaşkanı'nın küçük çocuklara 200 lira dağıtması nasıl bir ekonomiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

"Avrupa'da en az et, tavuk, balık tüketilen ülke maalesef Türkiye"

AK Parti iktidarı döneminde vatandaşın bankaya borçları, çiftçinin, işçinin, işverenin borçları fırlamış durumda. Avrupa'da en az et, tavuk, balık tüketilen ülke maalesef Türkiye. Raporlara göre Türkiye'de 6 milyon yoksul çocuk var. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de sosyal yardım yapılan çocuk sayısı 5,4 milyon. Maalesef böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Halk ekmek, ucuz et kuyrukları almış başını gitmiş. Artık mızrak çuvala sığmıyor."

"Milli Görüş, Kıbrıs Harekatını gerçekleştiren cesarettir"

Erbakan, Milli Görüş'ün siyasi geçmişine ve Yeniden Refah Partisi'nin bu mirası nasıl devraldığına da dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüş, Kıbrıs Harekatını gerçekleştiren cesarettir. Milli Görüş, tarihte ilk defa Amerika'nın İncirlik üssünü kapatan cesarettir. Milli Görüş, işçiye memura emekliye cumhuriyet tarihinin en yüksek maaş zamlarını veren berekettir. Milli Görüş, 40 sene önceden bugün Orta Doğu'da yaşananları gören ferasettir. Milli Görüş, siyonizmin felaketlerini herkesten önce fark eden ferasettir. Milli Görüş, 76-77'lerde, bundan 50 sene öncenin Türkiyesinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini gerçekleştiren vizyondur. Milli Görüş, bundan daha 50 sene evvel ASELSAN'ı kuran vizyondur. ASELSAN'ın kurulmasıyla savunma sanayii ve teknolojisi bugünkü noktasına gelmiştir. Milli Görüş tam 100 sene aradan sonra Filistin'in el-Halil kentine Mehmetçiği gönderen siyasettir. Milli Görüş, Eyyub el-Ensari hazretlerinden ilham alan siyasettir. Milli Görüş, kökleri 6 asır boyunca dünyaya adalet dağıtmış olan ecdada uzanan bir harekettir.

Milli Görüş, 4 tane partisi kapatıldığı halde yolundan dönmeyen harekettir. Milli Görüş, önce ahlak ve maneviyat sancağıyla siyasette yepyeni bir çığır açan harekettir. İşte Milli Görüş böyle bir yıldızdır. ve bugün Yeniden Refah Partimiz Milli Görüş yıldızı sayesinde parlamaktadır. Milli Görüş sayesinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olmaktadır. İkinci 40 yılda Milli Görüşle yeniden şahlanacağız, yeniden iş başına geleceğiz ve bu aziz milletimizi maddi ve manevi sıkıntılardan yine Milli Görüş'le, yine Refah'la kurtaracağız inşallah."

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretecek tek hareket olduğunu savunarak "Millet sandıkta kararını verecek ve Yeniden Refah iktidara gelecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fatih Erbakan'dan Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika

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