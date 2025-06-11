Fatih'te 5 Katlı Bina Çöktü

Fatih'te arka cephesinde kısmi çökme meydana gelen 5 katlı bina, belediye ekiplerince mühürlendi.

Koca Mustafapaşa Sarraf Tahsin Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesinde kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Öte yandan, çökme nedeniyle çevredeki bazı binalar da hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih Belediyesi ekipleri, bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Arka taraftaki duvarı tamamen çöken binanın mühürlenmesine karar veren ekipler, tutanak tuttuktan sonra binayı mühürledi.

Binada annesi yaşayan Aslı Hazar, arka tarafta yapılan inşaat nedeniyle evin sallandığını ve birkaç hafta önce tedbir amacıyla binayı boşalttıklarını söyledi.

Binanın ikinci derece tarih eser olduğunu belirten Hazar, "Normalde 500 metre çevresine bir çivi dahi çakılamazdı. Buraya inşaat yaptılar. Arka tarafa vinç getirdiler. 'Evimiz sallanıyor, inşaatı durdurun' dedim. Birkaç hafta önce annemi, ne olur ne olmaz diye çıkartıp kardeşimin evine yerleştirdik." dedi.