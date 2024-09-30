Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar - Son Dakika
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Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar

Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar

Fatih'te alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada, 18 yaşındaki Yaşar Karakaş arkadaşları tarafından dövülerek bayıldı. Arkadaşları, Karakaş'ı uyandırmak için üzerine su döküp elektrik verince genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

30.09.2024 17:49
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FATİH'te alacak verecek meselesi yüzünden Yaşar Karakaş(18) ve 4 arkadaşı arasında evde tartışma çıktı. 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen Karakaş bayıldı. Karakaş, arkadaşları tarafından ayılması için vücuduna verilen elektrik nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

ARKADAŞLARINI DÖVE DÖVE BAYILTTILAR

Olay, saat 06.00 sıralarında Atikali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş ile Ramazan K.(28), Eda T., Cebrail K.(29), ve İsmail K.( 26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı darbeler nedeniyle Karakaş bayıldı.

Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar

ÜZERİNE SU DÖKÜP ELEKTRİK VERDİLER

Karakaş'ın ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları ardından da vücuduna elektrik verdi. Karakaş'ın kendisine gelmemesi üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Karakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından Karakaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Ramazan K.'nın 10 suçtan, Cebrail K.'nın 4 adet suçtan, İsmail K.'nın ise 11 adet suçtan kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Adnan Samdanli:
    Ülke de sabıkasız yok herkes dışarıda 143 1 Yanıtla
  • kadir şenbek:
    yuhhhhhamk 83 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    10 ayrı suçtan 4 ayrı suçtan 11 ayrı suçtan say say bitmiyor bu ne yaa ayıptır günahtır bu ülkeye ve millete ihanettir yasaysa yasa çıkartın kardeşim mecliste 600 tane milletvekili var bir tanesi bu konuda önerge vermiyor bu olayları biz vatandaş olarak görüyoruz sizler neden görmüyorsunuz.?? 85 1 Yanıtla
  • okan:
    Bu son suçlarıydı ölümlü alı koyma 1 den fazla kişiyle darp kapalı hürriyetten yoksun alanda kendini savunamayacak durumdayken işkence ölüsü yatarı 18-ila 23 yıl indirim siz 54 4 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    2 yıl hapis ile yargılanların hiç biri hapis yatmıyor. Şayet yatan olursada 1 veya 2 ay sonra gizlice salıyorlar. 49 3 Yanıtla
  • serkan keskin:
    ortadoguda siradan bir gun.. 50 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    ağırlaştırılmış müebbet cezası alırlar inşallah ölen kardeşimize ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşALLAH 20 1 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    ADALET İN OLMADIĞI YERDE , ORMAN KANUNLARI HÜKÜM SÜRER. TABİ ÜLKEMİZDEKİ YARGININ OLMAYAN VARLIĞI, ADALETİN akp nin EMRİNDE OLMASI, NE YAZIKKİ ÜLKEMİZDE ORMAN KANUNLARININ VARLIĞINA İZİN VERİYOR. 10 2 Yanıtla
  • Gökhan Yıldırımkaya:
    Ülkede zeka seviyesi , aptal dostun olacağına Akıllı düşmanın olmasının önemi 4 0 Yanıtla
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