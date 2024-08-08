Fatih'te Börekçide Otururken Baygınlık Geçiren Kişiye Otomobil Çarptı

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Fatih'te börekçide oturduğu sırada baygınlık geçirip yola düşen kişi, üzerinden otomobil geçmesi sonucu yaralandı.

Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir börekçiye de dün sabah saatlerinde yakınlarıyla gelen Hakan Yıldız (64), iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan sandalyede otururken rahatsızlandı.

Fenalaşarak oturduğu yerden yola düşen Yıldız'ın üzerinden bu sırada sokakta ilerleyen bir otomobil geçti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Görgü tanığı İlhan Arslan, Yıldız'ın devamlı müşterileri olduğunu belirterek, "Baygınlık geçirdi, yola düştü. Tam da o sırada araç geçti buradan. Muhtemelen kafasının üzerinden geçti. Hayati tehlikesi yok diye biliyorum. Birkaç kırığı var sanırım." diye konuştu.

Bu arada Yıldız'ın oturduğu sandalyeden yola düşmesi ve üzerinden otomobilin geçmesi börekçinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.