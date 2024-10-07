Fatih'te Kısmi Çöken Bina Yıkılıyor

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Fatih'te 27 Ağustos'ta kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'ta, dairelerinden birinin banyo kısmında çökme meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı binada ekipler yıkım çalışması yapıyor.

Daha önce mühürlenen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin yıkım çalışması sürüyor.

Ne olmuştu?

Fatih'te 27 Ağustos akşamı 5 katlı binanın bir dairesinde banyo kısmı çökmüş ve 15 yaşındaki bir kız çocuğu yaralanmıştı.

Çökmenin, binanın 4. katındaki dairenin havalandırma boşluğuna demir profil ve sac plaka ile sonradan ilave edilen banyo kısmında meydana geldiği belirlenmişti.

Olayın ardından tahliye edilen apartman sakinleri, ekiplerin incelemesinin ardından kontrollü şekilde binaya girerek eşyalarını almıştı.

1999 öncesi yapılan binanın, tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilmişti.