Fatih'te sahipsiz köpekler tarafından pantolonu parçalanan kişi, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı.
Eminönü Meydanı'nda dolaşan bir kişi, sahipsiz 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kurtulmak için büyük çaba harcayan kişinin pantolonu parçalandı.
Hafif sıyrıklarla atlatılan saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Köpek Saldırısı - Son Dakika
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