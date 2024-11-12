Fatih'te Motosikletli Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te Motosikletli Kazası: 1 Yaralı

Fatih\'te Motosikletli Kazası: 1 Yaralı

Otomobil, geri manevra yaparken motosikletle çarpıştı; sürücü yaralandı.

12.11.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
FATİH'te sapağı kaçıran otomobil sürücüsü geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mücahit Baka yaralanırken, otomobil sürücüsü Yusuf Vardar, "60 yaşın cehaleti ile bir hata yaptım böyle geri geri geldim. Arkamda 4 motorlu dans ediyorlardı oldu işte" dedi.

Kaza saat 22.00 sıralarında, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre sapağı kaçıran 34 ED 4328 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Vardar, geri manevra yaptığı sırada Mücahit Baka(25)'nın kullandığı 16 ASZ 511 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Baka yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baka, ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Vardar ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

'60 YAŞIN CEHALETİYLE HATA YAPTIM'

Kazanın ardından konuşan Vardar, "60 yaşın cehaleti ile bir hata yaptım böyle geri geri geldim. Sapağı kaçırdım, 10 metre geri gideyim dedim. Arkamda 4 motorlu dans ediyorlardı oldu işte" diye konuştu. Yaralanan motosiklet sürücüsünün arkadaşı ise, "Avrasya Tüneli'nden çıkmıştım, 3 arkadaş, araç geri geri geliyordu. Biz zor kurtardık zaten. En arkadaki arkadaş kurtaramadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Motosikletli Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:17 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:29 Dubai çikolatasına markette alarm takıldı Dubai çikolatasına markette alarm takıldı
10:20 Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 00:51:02. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Motosikletli Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.