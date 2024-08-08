Fatih'te Operasyon Geçiren Kişi Yere Düştü, Otomobilin Üstünden Geçti - Son Dakika
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Fatih'te Operasyon Geçiren Kişi Yere Düştü, Otomobilin Üstünden Geçti

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Fatih'te bir pastanede oturan Hakan Yıldız, fenalaşarak yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir otomobil, Yıldız'ın kafasının üstünden geçti. Yıldız hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

08.08.2024 10:47
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Utku Can SÖNMEZ/ İSTANBUL, FATİH'te Hakan Yıldız (64) geçirdiği operasyonun ardından bir pastanede arkadaşlarıyla oturdu. Bu sırada fenalaşan Yıldız yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen otomobil yere düşen Yıldız'ın kafasının üstünden geçti. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Hakan Yıldız (64) geçirdiği by pass operasyonunun ardından dün kontrol amaçlı hastaneye gidecekti. Hastaneye gitmeden önce bir pastanede arkadaşlarıyla oturan Yıldız, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü.Bu sırada sokaktan geçen otomobil Yıldız'ın kafasının üzerinden geçti. Panik içerisinde Yıldız'a müdahale etmek isteyen yakınlarıdurumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ŞU AN DURUMU İYİ"

Pastane çalışanlarından İlhan Arslan, "Sabah 07.00 sıralarında devamlı müşterilerimiz gelip dışarıda oturdular. Yakın zamanda by pass olan kişi baygınlık geçirip yola doğru düştü. O sırada geçen araç kafasının üzerinden geçti. Ben sonradan kendisini ziyarete gittim durumu iyiydi. Hayati tehlikesi yoktu. Korkunç bir sahneydi. Çok daha büyük zarar görebilirdi. Allah'a şükür şu an durumu iyi" dedi

Fatih\'te Operasyon Geçiren Kişi Yere Düştü, Otomobilin Üstünden Geçti
Kaynak: DHA

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