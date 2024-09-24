Fatih\'te Otel Yangını

Fatih'te 7 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mimar Kemalettin Mahallesi Derinkuyu Sokak'ta bulunan 7 katlı otelin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otelde bulunan müşteri ve çalışanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.
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