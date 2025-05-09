Fatih'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hırka-i Şerif Mahallesi Kaşıkçı Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangının sebebiyle ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?