Fatih'te Tarihi Hamamda Yangın - Son Dakika
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Fatih'te Tarihi Hamamda Yangın

01.08.2025 10:22
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Balat'taki Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı, itfaiye 1 saatte söndürdü, hasar meydana geldi.

Fatih'te çıkan yangın tarihi hamama zarar verdi.

Balat Vodina Caddesi'nde bulunan Tahta Minare Hamamı'nda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin hamamın yanındaki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Bazı vatandaşlar, itfaiyeye destek için yanan hamama hortumla su tuttu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken hamamda hasar oluştu.

Hamamın yanındaki evde ikamet eden Adem Öksüz, "Burası geçen sene ve ramazan ayında da yandı. Hamamcı buraya talaş yığıyor. Balat'ın evlerinin tamamen yanması mı gerekiyor?" dedi.

Öksüz, tarihi hamamın bir daha yanmaması için önlem alınmasını talep etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Balat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Tarihi Hamamda Yangın - Son Dakika

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