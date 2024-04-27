Fatih\'te tartışmada erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

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Fatih'te aralarında çıkan tartışmada erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Seyid Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazımbey Sokak'ta bir evde yaşayan Zehra T. (51) ile erkek arkadaşı Fırat K. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek sokağa taşan tartışmada Zehra T, Fırat K'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Fırat K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Zehra T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.