Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda, Kabataş'tan Bağcılar'a seyir halinde olan tramvay, Çapa-Şehremini durağına yaklaştığı sırada belirlenemeyen nedenle arızalandı.
Araçtan inen yolcular, bir sonraki durağa ulaşmak için tramvay yolunda yürüdü.
Vatandaşların tramvay yolunda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Tramvay Arızası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?