Fatih'te Tramvay Kazası

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadın tramvayın çarpması sonucu yaralandı.
Haseki'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma K'ye (52), seyir halindeki tramvay çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bölgedeki tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Yolcular tramvaylardan inerek yürüdü.
Tramvay seferleri daha sonra normale döndü.
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