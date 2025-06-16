Fatsa'da Motosiklet ve Panelvan Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Fatsa'da Motosiklet ve Panelvan Çarpıştı: 2 Yaralı

16.06.2025 14:51
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Oğuzhan Gürdal idaresindeki 52 AGH 478 plakalı motosiklet, Veysel Güler yönetimindeki 52 ABT 702 plakalı panelvan ile Sakarya Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Gürdal ile aynı motosikletteki Yiğit Efe Kabal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatsa'da Motosiklet ve Panelvan Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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