 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenomen muhtar adayı seçimlerde iddialı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenomen muhtar adayı seçimlerde iddialı

Giresun'un Görele ilçesinde muhtar adayı olan Zafer Fison, seçim afişiyle dikkat çekti. Afişte yer alan 'Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım' sözleriyle dikkat çeken Fison, seçimlerde iddialı olduğunu belirtti. Fison, köyde üretimi teşvik ederek köyün kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, köyde hizmet yapacak muhtarlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fenomen muhtar adayı seçimlerde iddialı
25.01.2024 - 00:45,
Abone Ol

Fenomen muhtar adayı seçimlerde iddialı

Olay olan afişini tekrar asmak için seçim sürecini bekliyor

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" seçim afişi ceza kesilerek kaldırılan muhtar adayı Zafer Fison, seçimlerde iddialı olduğunu ifade ederek neden böyle bir afiş hazırlattığını anlattı.

İlçeye bağlı Taşlık köyü muhtarlığına aday olan 44 yaşındaki Zafer Fison astığı pankartla ilgi odağı olmuş, ardından ise seçim ceza kesilerek pankartı kaldırılmıştı. Yeniden pankartı asmak için seçim sürecini beklediğini ifade eden Fison, cezanın yazıdan dolayı değil, seçim sürecinden önce astığı için yazıldığını söyledi.

Seçim afişine, "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" sözlerinin hikayesini anlatan Fison, "Her seçim döneminde aday olanlar, seçim çalışmalarını sürdürürken asıl amaçlarının hizmet olduğunu ifade etseler de seçildikten sonra maaşını alıp hizmeti unutuyorlar. Özellikle de muhtarlara ciddi anlamda maaş bağlandıktan sonra muhtarlık yarışı köylerde rekabet içerisinde geçmektedir. Ben de bu duruma bir ironi yaparak gönderme yapmak istedim. Diğer taraftan 'Zenginin yanındayım' derken de aslında projelerimle köyün kalkınabileceğini vurgulamak istedim. Bugün köylerimizde üretimden uzak bir yaşam sürülmektedir. Eskiden köylerde hayvancılığından tarımına bir üretim vardı ve herkes kendi ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliyordu. Bugün ise, köylülerimiz yumurtasını, lahanasını, sütünü bile şehirden alıyor. Ben ise üreten bir köy muhtarı olmak istiyorum. Muhtar seçilirsem, köyde üretime yönelik bir kooperatifin kurulması için çalışmalarım olacak. Üreten her köylü zaten zengindir. Köyümüzde ürettiğimiz tarım ürünlerini, hayvansal gıdaları kooperatif aracılığıyla pazarlayıp hem köylülerimizin hem de köyümüzün kalkınmasına katkı sağlayacağım. Böyle olunca da elbette gelişen, kalkınan, zenginleşen köylülerin muhtarı olmuş olacağım" dedi.

"Maaş alan değil, köylüye hizmet eden muhtara ihtiyaç var"

Köyde 208 seçmen olmasına rağmen 10'dan fazla rakibinin de olduğunu anlatan muhtar adayı Zafer Fison, "Yaz aylarında bin civarında nüfusa sahip olan köyün nüfusu, kış aylarında şehre göç etmektedir. Şuanda köyümüzde 50 kişi ancak yaşamaktadır. Seçim var diye nüfusunu köye yazdıranlardan dolayı şuan 208 seçmen bulunmaktadır. Seçim sonrasında yine herkes nüfusunu yaşadığı yerlere taşıyacak. Dolaysıyla başka yerlerde yaşayıp, köyde oy kullananlar aslında köyün geleceği ile oynamaktadır. Köyde hizmet yapacak, köyü kalkındıracak kişiler değil de akrabası, çok olanlar seçimi kazanıyor. Oysa ki köyü yol, su hizmetlerinden başka kalkındıracak, köylünün ufkunu açacak, üretime yönlendirecek muhtarlara ihtiyacı var" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Giresun, Görele, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenomen muhtar adayı seçimlerde iddialı - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 05:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Fenomen muhtar adayı seçimlerde iddialı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement