Ferizli'de Akıl Oyunları Turnuvası - Son Dakika
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Ferizli'de Akıl Oyunları Turnuvası

Ferizli\'de Akıl Oyunları Turnuvası

Ferizli'de öğrenciler akıl oyunları turnuvasında yarışarak il finaline katılma şansı elde etti.

17.04.2025 17:29
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri için akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

Ferizli Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, çocuklar çeşitli oyunlarla yarıştı.

İlçe genelinde okullarını temsilen yarışmaya katılan öğrenciler, mangala, motif, küre, abluka, pentago ve equilibrio oyunlarında başarı göstermek için çaba sarf etti.

Turnuva sonunda kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler, Sakarya Akıl ve Zeka Oyunları il finalinde okullarını ve ilçeyi temsil edecek.

"Sakarya'nın İlham Veren Kadınları" etkinliği düzenlenecek

Sakarya'da "Sakarya'nın İlham Veren Kadınları" etkinliği gerçekleştirilecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 18 Nisan'da düzenlenecek etkinlikte akademisyen ve iş kadınları girişimcilik hikayeleri ve iş dünyası tecrübelerini paylaşacak.

Merve Toy moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panele, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler, Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ ve TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Vekili Cahide Yüksel Yücel ve onur konuğu olarak Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural katılacak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanım etkinliği gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Döker'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte multidisipliner yapıya sahip olduğu belirtilen CBS kullanımının bilimsel yayınlara sunacağı katkı ile sosyal ve ekonomik hayattaki önemine vurgu yapıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ferizli'de Akıl Oyunları Turnuvası - Son Dakika

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